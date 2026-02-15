Ричмонд
Омск накрыла магнитная буря мощностью около шести баллов

Пик геовозмущений пришелся на первую половину дня 15 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии сообщили омичам о новой буре. Ее зарегистрировали днем 15 февраля. Уровень возмущений магнитного поля Земли — 5,5 балла.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В предыдущие дни, в пятницу и субботу, штормило с четырехбалльной интенсивностью. Примерно таким же значение оставалось и в период с трех часов ночи до 6:00 сегодня, в воскресенье. Затем — до полудня — наблюдался резкий подъем активности, а после спад до трех с половиной баллов.

Ранее мы писали, что омичи не могут вовремя улететь на черноморский курорт.

