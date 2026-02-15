Городской променад создадут в Минусинске: где и когда

«Целью проекта является ревитализация улицы, то есть воссоздание, обновление и оживление городского пространства, чтобы она стала не только местом передвижения людей от дома до магазина и от работы до дома, но и вызывала желание задержаться на улице, провести досуг с интересом и пользой», — прокомментировала заместитель регионального министра строительства и ЖКХ Ирина Котельникова.
Обновление охватит площадь в 1,8 га, между от улицами Крупской и Народной. Основными новыми объектами здесь станут:
велодорожка, территория с навесами для отдыха, площадка для физкультурно-оздоровительного досуга, селфи-зоны, площадки для игр, информационно-навигационные стенды, буккроссинг, детский уголок с игровым оборудованием, библиотека с креслами, качели, место для занятий йогой.
