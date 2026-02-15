Ричмонд
Городской променад создадут в Минусинске: где и когда

КРАСНОЯРСК, 15 февраля, ФедералПресс. В 2026 году в Минусинске на улице Абаканской будет создан променад. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Целью проекта является ревитализация улицы, то есть воссоздание, обновление и оживление городского пространства, чтобы она стала не только местом передвижения людей от дома до магазина и от работы до дома, но и вызывала желание задержаться на улице, провести досуг с интересом и пользой», — прокомментировала заместитель регионального министра строительства и ЖКХ Ирина Котельникова.

Обновление охватит площадь в 1,8 га, между от улицами Крупской и Народной. Основными новыми объектами здесь станут:

велодорожка, территория с навесами для отдыха, площадка для физкультурно-оздоровительного досуга, селфи-зоны, площадки для игр, информационно-навигационные стенды, буккроссинг, детский уголок с игровым оборудованием, библиотека с креслами, качели, место для занятий йогой.

Известно также, что в Красноярске отремонтировали все запланированные дворы, а новосибирский архитектор объяснил, в чем столица Сибири проигрывает Красноярску. Помимо этого, в Красноярске соорудят новый сквер, в Ачинске закончилось благоустройство набережной, а регион в целом ждет масштабный ремонт дворов.