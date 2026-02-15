Городской променад создадут в Минусинске: где и когда

«Целью проекта является ревитализация улицы, то есть воссоздание, обновление и оживление городского пространства, чтобы она стала не только местом передвижения людей от дома до магазина и от работы до дома, но и вызывала желание задержаться на улице, провести досуг с интересом и пользой», — прокомментировала заместитель регионального министра строительства и ЖКХ Ирина Котельникова.