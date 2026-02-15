Ричмонд
В Казани из-за кишечной палочки закрыли кафе «Халяль»

В ходе проверки выявлены нарушения санитарного законодательства.

Источник: Роспотребнадзор по РТ

В связи с обнаружением бактерии группы кишечной палочки при плановом выборочном контроле продукции, произведенной в кафе «Халяль» в Казани на улице Гагарина, сотрудники Управления Роспотребнадзора вновь провели внеплановую выездную проверку в данном кафе.

В ходе проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу жизни и здоровью населения, такие, как недостаточное количество технологического оборудования, здесь работали сотрудники без сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, без медицинских осмотров, нарушался режим мытья кухонной посуды и инвентаря, отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства. Но главное — в отобранных пробах готовых блюд были вновь обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, помещения опечатаны, материалы переданы в суд, который принял решение о запрете деятельности кафе «Халяль» сроком на 45 суток.