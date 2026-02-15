В Казани из-за кишечной палочки закрыли кафе «Халяль»

В ходе проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу жизни и здоровью населения, такие, как недостаточное количество технологического оборудования, здесь работали сотрудники без сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, без медицинских осмотров, нарушался режим мытья кухонной посуды и инвентаря, отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства. Но главное — в отобранных пробах готовых блюд были вновь обнаружены бактерии группы кишечной палочки.