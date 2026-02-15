«Проблема кроется в микотоксинах, содержащихся в кормах». Ученые из Гродно установили причины падежа телят в Беларуси

Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев 15 февраля объехал фермы Щучинского района вместе с учеными из Гродненского государственного аграрного университета. Этих специалистов подключили не случайно: нужен профессиональный анализ причин падежа молодняка, сообщает телеграм-канал «Пул 4 Регион».
Предварительные выводы специалистов уже есть. В основном проблема кроется в микотоксинах, содержащихся в кормах, которые вызывают дистрофию печени у телят. Причиной падежа могут быть также инфекции и ненадлежащий уход.
Как бороться с микотоксинами и инфекциями подскажут специалисты, а вот наводить порядок на местах предстоит работникам ферм.
Кстати, в феврале президент Беларуси Александр Лукашенко оценил ситуацию с падежом скота: «Это же моральное уродство».
Кроме того, президент возмутился масштабами падежа скота в Беларуси: «Кошмар, утром обсуждают, куда спрятать теленка и корову».
А еще Александр Лукашенко заявил, что губернаторы его не слышат или устали от работы.