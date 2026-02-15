Ричмонд
В Омской области более 8,5 тысяч человек пробежали «Лыжню России»

В мероприятии принял участие и министр спорта.

Источник: пресс-служба Минспорта

Более 8,5 тысячи человек вышли на старт «Лыжни России» в Омской области. Массовая гонка прошла сегодня в Омске и 11 районах региона.

Главной площадкой стал стадион ОмГАУ, где, помимо основных стартов, состоялся Культурный забег на 2026 метров, посвящённый году Культурной столицы. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, всего в регионе в 44-й всероссийской акции приняли участие более 8,5 тысячи любителей лыжного спорта. В программе были два соревновательных забега — на 5 и 10 километров.

«Я тоже преодолел дистанцию, был рад присоединиться к этому замечательному спортивному событию, — поделился министр спорта региона Алексей Ленберг. — Активный образ жизни, целеустремлённость и движение вперёд — это самое главное, что должно быть у нас. Как говорил легендарный Пьер де Кубертен, спорт — это норма жизни».

На дистанции 5 километров победителями стали Софья Федосова и Александр Голиков. Вторые места заняли Полина Казанцева и Кирилл Трусов, третьими финишировали Дарья Бохан и Иван Ложников.

«Гонка была очень быстрая. Первое время все сидели в “пачке”, там уже кто первый выскочит и сможет продержать финишный темп, тот и будет лидером. У меня это не получилось сделать, к сожалению. Я в итоге пришёл третьим, но ничего, буду дальше работать над этим», — рассказал Иван Ложников.

В забеге на 10 километров лидировали Полина Ващенко и Никита Царев. «Серебро» завоевали Надежда Андреева и Владислав Литвиненко, «бронзу» — Анастасия Пиварчук и Алексей Могилевский.

Награды победителям и призёрам вручил министр спорта Омской области Алексей Ленберг.