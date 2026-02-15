Ричмонд
В Ростовской области директор фирмы скрыл налоги на сумму 35 миллионов рублей

В донском регионе руководителя фирмы по грузоперевозкам будут судить за сокрытие налогов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области перед судом предстанет руководитель фирмы, скрывший от государства более 35 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба донского следкома.

По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года директор фирмы по грузоперевозкам утаил от государстве 35 миллионов рублей, за счет которых должны были взыскиваться налоги и страховые взносы. Для этой цели мужчина использовал счета четырех юридических лиц, знакомого предпринимателя, а также свой собственный. Общая сумма сокрытых денежных средств составила 35,5 миллиона рублей.

— В ходе расследования в целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму свыше 10 млн. рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело в отношении руководителя фирмы направлено в суд.

