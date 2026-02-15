В Ростовской области директор фирмы скрыл налоги на сумму 35 миллионов рублей

По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года директор фирмы по грузоперевозкам утаил от государстве 35 миллионов рублей, за счет которых должны были взыскиваться налоги и страховые взносы. Для этой цели мужчина использовал счета четырех юридических лиц, знакомого предпринимателя, а также свой собственный. Общая сумма сокрытых денежных средств составила 35,5 миллиона рублей.