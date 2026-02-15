Дом Советов разбирают: начался второй этап демонтажа

Перед началом строительных работ археологи изучат территорию: на месте Дома Советов находятся руины Королевского замка. Объём археологических исследований — около 12 тыс. куб. м грунта. После того как археологи завершат работу и объект культурного наследия будет защищён, начнут разбирать нулевой ярус Дома Советов.