Дом Советов разбирают: начался второй этап демонтажа

Перед началом строительных работ археологи изучат территорию: на месте Дома Советов находятся руины Королевского замка. Объём археологических исследований — около 12 тыс. куб. м грунта. После того как археологи завершат работу и объект культурного наследия будет защищён, начнут разбирать нулевой ярус Дома Советов.
На третьем, финальном этапе, демонтируют остатки резервуаров для фонтана возле здания.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ранее отмечал значимость площади Дома Советов для региона. По его словам, расчищенная в прошлом году территория может стать площадкой для крупного проекта.
Корпорация развития уделяет особое внимание безопасности работ, сохранности культурных ценностей и соблюдению норм на всех этапах демонтажа.
Это событие — важный шаг в преобразовании центра Калининграда. Судьба знакового места волнует многих жителей региона: демонтаж Дома Советов открывает возможности для нового градостроительного проекта, но требует бережного отношения к историческому наследию.