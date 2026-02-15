В центре Перми приостановило работу кафе «Мисфуд»

В центре Перми, на Комсомольском проспекте, 31, временно закрылось кафе «Мисфуд». Об этом в своих соцсетях сообщили руководство общепита.
— К сожалению, мы были вынуждены закрыть магазин по техническим причинам на неопределенное время. Просим у вас прощения за предоставленные неудобства.
Если вы уже успели полюбить наш Мисфуд, знайте, это взаимно, и ради вас мы приложим все возможные усилия, чтобы встретиться вновь, — говорится в сообщении.
Кафе не успело проработать даже три месяца. Оно открылось 6 декабря 2025 года. В нем можно было найти равиоли ручной работы, шашлыки, авторский чай и многое другое.