Под Глузском крыша магазина рухнула из-за снега

Сообщение об обрушении кровли здания торгового центра в агрогородке Заелица Глузского района Могилевской области поступило спасателям 14 февраля, сообщает Могилевское областное управление МЧС.
Судя по фото, кровля рухнула на железобетонные плиты перекрытия над входом в магазин. Обрушение произошло до начала рабочего дня, и поэтому никто не пострадал. Место обрушения обозначили оградительной лентой, а в магазин теперь ходят через запасной вход.
Предполагаемая причина обрушения — снеговая нагрузка, усугубленная ветхостью конструкций.
Кстати, это далеко не единственный случай. В Городокском районе Витебской области под тяжестью снега обрушилась кровля двух жилых домов. К счастью, пострадавших нет, сообщает телеграм-канал «Витебская область. Официально».
Снег и мороз стали причиной еще одного ЧП. Под Могилевом спасатели на носилках вынесли с поля двух женщин, решивших погулять ночью: «Госпитализирована в тяжелом состоянии с обморожениями рук и ног».
Мы писали, что мужчина забрался на крышу торгового центра в Молодечно и сам не смог спуститься.