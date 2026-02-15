Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Глузском крыша магазина рухнула из-за снега

В Глузском районе обрушилась крыша торгового центра.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение об обрушении кровли здания торгового центра в агрогородке Заелица Глузского района Могилевской области поступило спасателям 14 февраля, сообщает Могилевское областное управление МЧС.

Судя по фото, кровля рухнула на железобетонные плиты перекрытия над входом в магазин. Обрушение произошло до начала рабочего дня, и поэтому никто не пострадал. Место обрушения обозначили оградительной лентой, а в магазин теперь ходят через запасной вход.

Предполагаемая причина обрушения — снеговая нагрузка, усугубленная ветхостью конструкций.

Кстати, это далеко не единственный случай. В Городокском районе Витебской области под тяжестью снега обрушилась кровля двух жилых домов. К счастью, пострадавших нет, сообщает телеграм-канал «Витебская область. Официально».

Снег и мороз стали причиной еще одного ЧП. Под Могилевом спасатели на носилках вынесли с поля двух женщин, решивших погулять ночью: «Госпитализирована в тяжелом состоянии с обморожениями рук и ног».

Мы писали, что мужчина забрался на крышу торгового центра в Молодечно и сам не смог спуститься.