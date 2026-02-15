Перевал Кордай снова открыт

Речь идет о стратегически важной трассе, соединяющей юг Казахстана с Алматой и границей Китая через перевал Кордай, передает DKNews.kz.
После временных ограничений, вызванных погодными условиями и необходимостью обеспечения безопасности, дорога снова станет доступной — без ограничений по типу транспорта.
Какие участки откроют.
Открытие движения коснется сразу двух областей — Алматинской и Жамбылской.
Алматинская область.
Участок автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР»,
отрезок «Новый обход перевала Кордай» км 59−143.
(село Жанакурылыс — граница Жамбылской области).
Жамбылская область.
Участок той же трассы, «Новый обход перевала Кордай» км 143−214.
(граница Алматинской области — село Кордай).
Также откроется движение на участке км 159−238.
(село Кенен — село Кайнар).
Почему это важно.
Кордайский перевал — один из самых сложных и при этом стратегически значимых участков южного транспортного коридора страны. Через него проходит поток легковых автомобилей, междугородних автобусов и большегрузного транспорта, связывающий Алматы, Тараз, Шымкент и международный переход «Хоргос».
Зимой именно здесь чаще всего вводят ограничения из-за метелей, сильного ветра и гололеда. Поэтому открытие движения — это не просто формальность, а сигнал о стабилизации дорожной обстановки и безопасности проезда.
Особенно это важно для:
междугородних пассажирских перевозок; логистических компаний; малого бизнеса, зависящего от поставок; частных водителей, планирующих поездки между регионами.
Новый обход перевала — что это за участок.
«Новый обход перевала Кордай» был построен для повышения безопасности движения и снижения аварийности на сложном горном серпантине. Более пологие уклоны, современные инженерные решения и улучшенная инфраструктура позволяют минимизировать риски в сложных погодных условиях.
Тем не менее, зимой даже этот участок требует особого внимания со стороны дорожных служб.
Что нужно знать водителям.
Хотя движение будет открыто для всех видов транспорта, специалисты рекомендуют:
соблюдать скоростной режим; учитывать погодные условия; держать дистанцию; проверять техническое состояние автомобиля перед поездкой.
Получить актуальную информацию о состоянии дорог можно круглосуточно, позвонив в колл-центр по номеру 1403.
Впереди выходные, и для многих это возможность отправиться в дорогу — к родным, по делам или в путешествие. Главное — помнить: открытая трасса не отменяет осторожность за рулем.