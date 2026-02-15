Память героев Афганской войны почтили во Владивостоке

Во Владивостоке 15 февраля у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, прошло памятное возложение цветов и венка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Траурная церемония состоялась в Парке Победы и была приурочена к 37-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. В мероприятии приняли участие представители администрации города, депутаты, духовенство, ветераны боевых действий, курсанты, студенты, общественные организации и жители Владивостока.
К собравшимся обратился председатель Думы Владивостока Андрей Брик. Он отметил, что память о военных подвигах и взаимовыручке остается важной частью истории страны и города.
«Для Владивостока — Города воинской славы — принципиально важно сохранять память о тех, кто отдал жизнь, исполняя свой интернациональный долг», — сказал Андрей Брик.
Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу. В этот день вспоминали приморских военнослужащих, не вернувшихся с боевых заданий в Афганистане и других горячих точках.
Напомним, 15 февраля в России является не только датой вывода советских войск из Афганистана. С 2010 года этот день официально установлен как единый день памяти россиян, проявивших самоотверженность при выполнении боевых задач за пределами страны.