В 2026 году планируют завершить строительство здания школы в поселке Мамакан Бодайбинского района. Сейчас объект готов на 90%. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, в школе будут учиться 250 детей. Активно строится 5-й блок, где будет спортивный зал. Параллельно монтируют системы вентиляции, дымоудаления, а также внутренние сети водоснабжения, канализации и отопления.
— До конца года подрядчик обещает выполнить все работы по строительству и оформлению лицензии на образовательную деятельность. Площади школы позволят организовать дополнительную учебную деятельность, — уточнил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Комплекс работ по внешней отделке фасада, теплоизоляции чердачного перекрытия, а также обустройству отмостки, пандусов и крылец уже завершен. На строительство школы было выделено 279,9 миллиона рублей.