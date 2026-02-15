В 2026 году планируют завершить строительство здания школы в поселке Мамакан Бодайбинского района. Сейчас объект готов на 90%. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, в школе будут учиться 250 детей. Активно строится 5-й блок, где будет спортивный зал. Параллельно монтируют системы вентиляции, дымоудаления, а также внутренние сети водоснабжения, канализации и отопления.