Рассекречены материалы разведгруппы «Кубанцы»

В Краснодарском крае рассекретили материалы о действиях разведовательной оперативной группы «Кубанцы», действовавшей во время Великой Отечественной войны. Она была создана в августе 1942 года Управлением НКВД СССР. Материалы хранились в архивах УФСБ по Краснодарскому краю.
«Кубанцы» дислоцировались в прифронтовой полосе около Горячего Ключа. Основной состав находился в хуторе Шевченко. Группа состояла преимущественно из рабочих и служащих Краснодара.
В тылу противника разведчики собирали информацию о численности и технике немцев, выясняли локации штабов, складов с боеприпасами и продовольствием, изучали режим, особенности передвижений захватчиков, а также выявляли лиц, которые перешел к ним на службу.
«Кубанцы» просуществовали полгода и были распущены, когда Краснодар освободили от фашистской оккупации. За это время разведчики совершили более 50 вылазок в расположение захватчиков, в том числе 16 раз проникали в оккупированную краевую столицу.
Напомним, оккупация Краснодара была снята 12 февраля 1943 года в результате трехдневной Краснодарской наступательной операции. Ежегодно в этот день в городе проходят памятные торжества. Так и 12 февраля 2025 года в сквере им. Жукова показали реконструкцию одного из сражений.