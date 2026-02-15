Рассекречены материалы разведгруппы «Кубанцы»

Напомним, оккупация Краснодара была снята 12 февраля 1943 года в результате трехдневной Краснодарской наступательной операции. Ежегодно в этот день в городе проходят памятные торжества. Так и 12 февраля 2025 года в сквере им. Жукова показали реконструкцию одного из сражений.