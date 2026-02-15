Ричмонд
Полеты из Перми до Алтая продлили до 24 апреля

Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Источник: Комсомольская правда

Полеты из Перми до Алтая продлили до 24 апреля. Это следует из информации, опубликованной в актуальном расписании аэропорта Большое Савино.

Полеты осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро» раз в неделю, по понедельникам, на самолетах типа Bombardier. Время в пути до столицы Алтая Горно-Алтайска составит 2 часа 50 минут.

