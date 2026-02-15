Полеты из Перми до Алтая продлили до 24 апреля

Кстати, не так давно, наш фотограф Николай Оберемченко слетал в предновогодний Калининград. Жил в Светлогорске, и за неделю постарался объехать максимально возможное количество достопримечательностей. В материале по ссылке рассказываем и показываем, что интересного и необычного ждет туристов во время путешествия по Калининграду.