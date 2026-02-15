Полеты из Перми до Алтая продлили до 24 апреля. Это следует из информации, опубликованной в актуальном расписании аэропорта Большое Савино.
Полеты осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро» раз в неделю, по понедельникам, на самолетах типа Bombardier. Время в пути до столицы Алтая Горно-Алтайска составит 2 часа 50 минут.
