Более 8 тысяч жителей Самарской области поучаствовали в «Лыжне России»

В субботу, 14 февраля, Самарская область вместе со всей страной вышла на «Лыжню России». В главной массовой зимней гонке страны поучаствовали более 8 тысяч жителей региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
«Спорт объединяет! Это по-настоящему народный праздник спорта, который прошел сразу в 20 городах и районах региона. На лыжню встали школьники, студенты, ветераны, трудовые коллективы и спортсмены», — написал глава региона.
Традиционно центральной площадкой стала лыжная база «Чайка» в Самаре. В программе были дистанции 5 и 10 км для подготовленных лыжников, а также массовый старт на 3 км для всех желающих. Участие бесплатное.
