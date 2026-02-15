Ричмонд
Более 8 тысяч жителей Самарской области поучаствовали в «Лыжне России»

В Самарской области прошла главная массовая зимняя гонка страны.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

В субботу, 14 февраля, Самарская область вместе со всей страной вышла на «Лыжню России». В главной массовой зимней гонке страны поучаствовали более 8 тысяч жителей региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

«Спорт объединяет! Это по-настоящему народный праздник спорта, который прошел сразу в 20 городах и районах региона. На лыжню встали школьники, студенты, ветераны, трудовые коллективы и спортсмены», — написал глава региона.

Традиционно центральной площадкой стала лыжная база «Чайка» в Самаре. В программе были дистанции 5 и 10 км для подготовленных лыжников, а также массовый старт на 3 км для всех желающих. Участие бесплатное.

