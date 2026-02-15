В МЧС жителям Татарстана напомнили о безопасности в ухудшающуюся погоду

В связи с ухудшением погодных условий в Татарстане, МЧС призвало жителей республики соблюдать меры безопасности на дорогах. Ведомство рекомендует переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и быть особенно внимательными во время метелей и гололеда.