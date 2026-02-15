В МЧС жителям Татарстана напомнили о безопасности в ухудшающуюся погоду

В экстренных ситуациях следует обращаться по номеру 112.
По данным синоптиков, ночью 16 февраля в отдельных районах республики ожидаются метель, гололед и усиление ветра до 16 м/с. Видимость может снижаться до 1−2 километров.
Днем 16 февраля и в течение суток 17 февраля прогнозируются интенсивные осадки — снег, мокрый снег, местами дождь. Возможны метели с ухудшением видимости до 500 метров, порывы ветра усилятся до 15−20 м/с. На дорогах вероятны сильная гололедица и снежные заносы.
По прогнозам, за указанный период на большей части территории республики может выпасть от 15 до 25 мм осадков, что соответствует 50−100% месячной нормы.