Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС жителям Татарстана напомнили о безопасности в ухудшающуюся погоду

В связи с ухудшением погодных условий в Татарстане, МЧС призвало жителей республики соблюдать меры безопасности на дорогах. Ведомство рекомендует переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и быть особенно внимательными во время метелей и гололеда.

Сейчас в Ричмонде: +5° 2 м/с 56% 759 мм рт. ст. +4°

В экстренных ситуациях следует обращаться по номеру 112.

По данным синоптиков, ночью 16 февраля в отдельных районах республики ожидаются метель, гололед и усиление ветра до 16 м/с. Видимость может снижаться до 1−2 километров.

Днем 16 февраля и в течение суток 17 февраля прогнозируются интенсивные осадки — снег, мокрый снег, местами дождь. Возможны метели с ухудшением видимости до 500 метров, порывы ветра усилятся до 15−20 м/с. На дорогах вероятны сильная гололедица и снежные заносы.

По прогнозам, за указанный период на большей части территории республики может выпасть от 15 до 25 мм осадков, что соответствует 50−100% месячной нормы.