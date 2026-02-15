Ричмонд
Спортсменка из Новоуральска вышла в четвертьфинал Олимпиады

Свердловская шорт-трекистка вышла в четвертьфинал Олимпиады.

Источник: предоставлено администрацией «СШОР Новоуральск»

Новоуральская спортсменка Алена Крылова вышла в четвертьфинал по шорт-треку на 1000 метров на Олимпийских играх в Милане. Она прошла квалификацию в предварительных забегах и завоевала третье место. Об этом сообщает мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев.

— Наша спортсменка активно провела забег и финишировала третьей. Это позволило ей пройти в четвертьфинал по времени среди тех, кто не смог квалифицироваться в следующую стадию напрямую с первого или второго мест, — сказано в сообщении.

В предварительном забеге соперницами свердловской спортсменки стали Ксандра Вэлзэбур из Нидерландов, участница из Китая Чжан Чутун. А также Майя Сомоди из Венгрии.

Алена Крылова будет выступать в четвертьфинале 16 февраля в 15:00 по уральскому времени.

Напомним, что Алене Крыловой 23 года. В спортивную школу олимпийского резерва свердловчанку привели родители. На тот момент Алене было всего пять лет. В новоуральской школе девушка занимается на протяжении 18 лет.