В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды

В Башкирии 16 февраля ожидается резкое ухудшение погоды. Прогноз передали синоптики Башгидрометцентра.
По предоставленным данным, в регионе будет мокрый снег, гололед, снежные заносы и накаты, а также гололедица. Скорость ветра составит 5−10 м/с, местами порывы вырастут до 14 м/с. Температура воздуха ночью −2,-7°, днем +2,-3°. На дорогах ожидается ухудшение видимости до 500−1000 м.
В Уфе пообещали мокрый снег, гололед, снежные заносы и накаты. Порывы ветра достигнут 14 14 м/с. Температура воздуха ночью −2,-4°, днем около 0°.
