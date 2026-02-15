Ричмонд
В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды

В Башкирии пообещали снежные заносы и мокрый снег.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 16 февраля ожидается резкое ухудшение погоды. Прогноз передали синоптики Башгидрометцентра.

По предоставленным данным, в регионе будет мокрый снег, гололед, снежные заносы и накаты, а также гололедица. Скорость ветра составит 5−10 м/с, местами порывы вырастут до 14 м/с. Температура воздуха ночью −2,-7°, днем +2,-3°. На дорогах ожидается ухудшение видимости до 500−1000 м.

В Уфе пообещали мокрый снег, гололед, снежные заносы и накаты. Порывы ветра достигнут 14 14 м/с. Температура воздуха ночью −2,-4°, днем около 0°.

