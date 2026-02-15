Ричмонд
Память новосибирцев, погибших в Афганистане, почтили 15 февраля

Губернатор и мэр возложили цветы к Вечному огню.

Источник: Телеграм-канал Максима Кудрявцева

Новосибирцы почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане и других конфликтах зарубежом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев.

— Новосибирцы всегда с особым уважением относятся к тем, кто исполняет служебный долг. В этот день мы вспоминаем всех воинов-интернационалистов, чтим память погибших и говорим слова благодарности тем, кто вернулся и продолжает жить рядом с нами, — cообщил мэр Максим Кудрявцев.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Максим Кудрявцев, ветераны Афганистана и других вооруженных конфликтов возложили цветы и памятные венки к Вечному огню на Монументе славы.

