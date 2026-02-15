«Авангард» сыграет в Омске матч двух культурных столиц

Болельщиков ждет настоящее шоу не только на самом матче, но и до его начала, анонсировала пресс-служба театра драмы «На большой сцене в фойе прозвучит музыкальная классика в исполнении Омского губернаторского камерного оркестра Григория Вевера. На площадке ЭКСПО будет представлен поэзоконцерт, в котором прозвучат стихи из спектаклей главного режиссера Омского академического театра драмы заслуженного деятеля искусств России Георгия Цхвиравы “Блистательный Санкт-Петербург” и “Рубцов. Рыжий. Рифмы” в исполнении заслуженного артиста России Олега Теплоухова и артиста Ивана Курамова. Там же зрителей ждет выставка театральных костюмов и афиш спектаклей Омской драмы», — добавили в театре.