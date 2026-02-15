«Авангард» сыграет в Омске матч двух культурных столиц

Хоккей и театр на одной площадке в совместном проекте «Авангарда» и Омского государственного академического театра драмы ждут болельщиков 15 февраля на матче чемпионата КХЛ против «Трактора». Это будет Культурное дерби между двумя городами, Культурными столицами России, нынешней и будущей.
Напомним, Омск является Культурной столицей страны в 2026 году. А Челябинск уже получил этот статус в будущем 2027 году. На ТВ игру покажет «12-й канал».
Болельщиков ждет настоящее шоу не только на самом матче, но и до его начала, анонсировала пресс-служба театра драмы «На большой сцене в фойе прозвучит музыкальная классика в исполнении Омского губернаторского камерного оркестра Григория Вевера. На площадке ЭКСПО будет представлен поэзоконцерт, в котором прозвучат стихи из спектаклей главного режиссера Омского академического театра драмы заслуженного деятеля искусств России Георгия Цхвиравы “Блистательный Санкт-Петербург” и “Рубцов. Рыжий. Рифмы” в исполнении заслуженного артиста России Олега Теплоухова и артиста Ивана Курамова. Там же зрителей ждет выставка театральных костюмов и афиш спектаклей Омской драмы», — добавили в театре.
Самые активные участники театрализованного шоу получат шанс освоить азы системы Станиславского и перевоплотиться в профессиональных хоккеистов, освоить технику бесконтактного сценического боя, придумать «новую жизнь» для хоккейной экипировки под руководством артистов Тимура Муллина и Виталия Храмова.
Программа с участием артистов театра стартовала в 15:45.
Всего клуба провели в чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ 102 матча. У «Авангарда» в них 47 побед, у «Трактора» 51. Четыре встречи были сыграны вничью. Соотношение шайб 289:278 в пользу уральцев.
Расклад на игру от букмекеров такой: на победу Омска в основное время коэффициент 1,83, на такой же успех гостей это 4,11. На ничью в основное время это 4,06. На победу «ястребов» в каком-либо раскладе коэффициент 4,06.
