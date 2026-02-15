В России могут появиться новые врачебные должности

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Минздрав РФ с 1 сентября планирует обновить номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, включив туда новые специальности, рассказал РИА Новости главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», врач-терапевт Дмитрий Демидик.
«Нутрициологию планируется включить в специальности среднего медицинского персонала», — рассказал Демидик.
Кроме того, с 1 сентября в перечень включат врача по медицине здорового долголетия.
По словам эксперта, из перечня планируют исключить ряд специальностей в связи с тем, что они устарели и потеряли свою актуальность.
«Их функции будут переданы в более развернутые специальности», — добавил Демидик.
Так, с 1 сентября не будет осуществляться прием на следующие должности: врач-диабетолог, врач-клинический миколог, врач-офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской (районный), врач-психиатр подростковый, врач-психиатр-нарколог участковый, врач-сексолог, врач-сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог.
В то же время специалисты, принятые на вышеперечисленные должности до определенного срока, продолжат работать.