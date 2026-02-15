Молодежь особенно ищет опоры в Боге, заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Молодёжь особенно ищет духовной поддержки у Бога, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с обращением по случаю празднования Дня православной молодежи.
«Наша жизнь порой перенасыщена разными событиями, но за туманом суеты и обилием забот важно не пропустить главное. Это главное — то, ради чего живет каждый человек: встреча с Богом — вот что способно наполнить наше бытие подлинным смыслом и непреходящей ценностью, дать крепкую опору и духовную поддержку, которых ищет любой из нас, но особенно — молодые люди», — говорится в патриаршем обращении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Русская православная церковь отмечает в воскресенье праздник Сретения Господня, в этот же день отмечается Всемирный день православной молодежи.