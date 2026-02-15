Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодежь особенно ищет опоры в Боге, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: молодежь особенно ищет духовной поддержки у Бога.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Молодёжь особенно ищет духовной поддержки у Бога, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с обращением по случаю празднования Дня православной молодежи.

«Наша жизнь порой перенасыщена разными событиями, но за туманом суеты и обилием забот важно не пропустить главное. Это главное — то, ради чего живет каждый человек: встреча с Богом — вот что способно наполнить наше бытие подлинным смыслом и непреходящей ценностью, дать крепкую опору и духовную поддержку, которых ищет любой из нас, но особенно — молодые люди», — говорится в патриаршем обращении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Русская православная церковь отмечает в воскресенье праздник Сретения Господня, в этот же день отмечается Всемирный день православной молодежи.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше