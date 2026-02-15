В Иркутской области выросло количество предпринимателей и организаций

В Иркутской области выросло количество индивидуальных предпринимателей. К началу 2026 года из насчитывается 68,2 тысячи, а также 48,5 тысячи организаций. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Иркутскстата.
— За год число ИП выросло на 5,7%, что говорит о развитии малого бизнеса, несмотря на небольшое сокращение количества организаций — на 0,7%), — сообщили в ведомстве.
Больше всего компаний работает в таких областях, как торговля, строительство, недвижимость, а также перевозки и складское дело. Общий оборот организаций увеличился на 3,3% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
