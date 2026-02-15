Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгидромет предупредил о сильной метели 16 февраля в двух областях Беларуси

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за метелей 16 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Оранжевый уровень опасности объявил Белгидромет для Гомельской и Могилевской областей ночью 16 февраля в понедельник из-за сильного снега, метели, снежных заносах на дорогах. Температура воздуха ночью здесь прогнозируется от −10 до −15 градусов.

Для остальных областей Беларуси МЧС объявил о желтом уровне опасности из-за гололедицы. В Минской, Витебской и Гродненской областях ночные температуры 16 февраля могут опуститься местами до −26 градусов. В Брестской области предстоящей ночью немного теплее — от −12 до −17 градусов.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о неустойчивой погоде, морозах и снеге на неделе с 16 по 22 февраля.

Кроме того, под Глузском крыша магазина рухнула из-за снега.