Паром в Балтийске изменил порядок швартовки из-за льда

Решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и стабильной работы переправы.
Как уточнили в компании, при подходе к причалам паром теперь будет осуществлять швартовку носовой частью.
Соответственно, выезд автотранспорта организован задним ходом. Такой порядок позволит минимизировать риски при маневрировании судна и повысить безопасность в условиях сложной ледовой ситуации в акватории.
Водителей просят заранее учитывать изменения и быть готовыми к особенностям процедуры выгрузки. Представители перевозчика подчеркивают, что введённые меры носят вынужденный характер и направлены исключительно на обеспечение безопасности пассажиров и экипажа. Паромная переправа Балтийск — Балтийская коса остаётся важной транспортной артерией для жителей и гостей региона, особенно в зимний период, когда погодные условия требуют дополнительных мер предосторожности.