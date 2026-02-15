Ричмонд
Паром в Балтийске изменил порядок швартовки из-за льда

ООО Балтийская судоходная компания, обслуживающее паромную линию Балтийск — Балтийская коса — Балтийск, уведомило пассажиров об изменении порядка швартовки в связи с ухудшением ледовой обстановки.

Источник: Администрация Колпашевского района

Решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и стабильной работы переправы.

Как уточнили в компании, при подходе к причалам паром теперь будет осуществлять швартовку носовой частью.

Соответственно, выезд автотранспорта организован задним ходом. Такой порядок позволит минимизировать риски при маневрировании судна и повысить безопасность в условиях сложной ледовой ситуации в акватории.

Водителей просят заранее учитывать изменения и быть готовыми к особенностям процедуры выгрузки. Представители перевозчика подчеркивают, что введённые меры носят вынужденный характер и направлены исключительно на обеспечение безопасности пассажиров и экипажа. Паромная переправа Балтийск — Балтийская коса остаётся важной транспортной артерией для жителей и гостей региона, особенно в зимний период, когда погодные условия требуют дополнительных мер предосторожности.