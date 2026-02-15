Ричмонд
В МЧС по Башкирии предупредили об опасности тонкого льда

В главном управлении МЧС по Башкирии напомнили о правилах безопасности на реках и озерах зимой.

Источник: МЧС РФ

Во время перепада температур лед может терять уже имеющуюся толщину. Соответственно есть угроза провалиться под лед. В числе признаков тонкого льда — цвет молочно-мутный, серый. Такой лед обычно ноздреватый и пористый и обрушивается без предупреждающего потрескивания.

«Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду, — советуют спасатели. — Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на лед. Не переходите водоем по льду в необорудованных местах. Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости».

Ранее в Башкирии спасли рыбака, застрявшего на льду реки Белой. В Куюргазинском районе рыбак переправился на остров по тонкому льду, но не смог вернуться.