В МЧС по Башкирии предупредили об опасности тонкого льда

«Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду, — советуют спасатели. — Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на лед. Не переходите водоем по льду в необорудованных местах. Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости».