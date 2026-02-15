Ричмонд
Москвичей предупредили о гололедице, метели и сильном ветре в понедельник

МЧС предупредило о метели, гололедице и ветре до 15 м/с в понедельник в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Метель, гололедица и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в понедельник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России.

«Уважаемые москвичи и гости столицы. В период с 6 часов до 21 часа 16 февраля на территории Москвы ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах метель. Гололедица, местами снежные заносы. Ветер северной четверти с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели призвали водителей быть внимательными за рулем и парковаться в безопасных местах, а пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.