Москвичей предупредили о гололедице, метели и сильном ветре в понедельник

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Метель, гололедица и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в понедельник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России.
«Уважаемые москвичи и гости столицы. В период с 6 часов до 21 часа 16 февраля на территории Москвы ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах метель. Гололедица, местами снежные заносы. Ветер северной четверти с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей быть внимательными за рулем и парковаться в безопасных местах, а пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.