Москвичей предупредили о гололедице, метели и сильном ветре в понедельник

«Уважаемые москвичи и гости столицы. В период с 6 часов до 21 часа 16 февраля на территории Москвы ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах метель. Гололедица, местами снежные заносы. Ветер северной четверти с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.