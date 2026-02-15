«Ласточки» заменят на ЭД4М в Самарской области 21−23 февраля

В Самарской области подвижный состав «Ласточка» (ЭС2Г) заменят на ЭД4М в 6-ти вагонном исполнении. Изменения будут действовать 21, 22 и 23 февраля. Об этом сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.