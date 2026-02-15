Ричмонд
«Ласточки» заменят на ЭД4М в Самарской области 21−23 февраля

В Самарской области из-за производственной необходимости меняют составы электричек.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области подвижный состав «Ласточка» (ЭС2Г) заменят на ЭД4М в 6-ти вагонном исполнении. Изменения будут действовать 21, 22 и 23 февраля. Об этом сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.

«Замена связана с производственной необходимостью», — рассказали в пресс-службе.

Состав ЭД4М временно сделают у поездов № 7141 Самара (07.30) — Сызрань-1 (09.11), № 7142 Сызрань-1 (09.25) — Самара (11.07), № 7124/7123 Новокуйбышевская (17.44) — Тольятти (20.07), № 7130/7129 Тольятти (20.56) — Новокуйбышевская (23.17).

Напомним, электрички изменят свое расписание из-за Дня защитника Отечества. КП-Самара рассказала, как будут ходить пригородные поезда в Самаре.