Команда дочери Домрачевой и Бьорндалена заняла второе место в эстафете

В состав этой команды вошла и девятилетняя Ксения Бьорндален, старшая дочь многократных олимпийских чемпионов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена. Девочка бежала на втором этапе, приняв эстафету на 2-м месте. Она отстрелялась без промахов и вывела команду в лидеры, но по ходу гонки юные минчане уступили спортсменам из Витебска, которые и заняли первое место.