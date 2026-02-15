Ричмонд
Команда дочери Домрачевой и Бьорндалена заняла второе место в эстафете

Команда, в которой участвовала дочь Домрачевой и Бьорндалена Ксения, стала призером в смешанной эстафете.

Источник: Комсомольская правда

Команда Минска заняла второе место в смешанной эстафете в младшей возрастной категории на финальном этапе соревнований по биатлону «Снежный снайпер» в Раубичах, сообщает БелТА.

В состав этой команды вошла и девятилетняя Ксения Бьорндален, старшая дочь многократных олимпийских чемпионов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена. Девочка бежала на втором этапе, приняв эстафету на 2-м месте. Она отстрелялась без промахов и вывела команду в лидеры, но по ходу гонки юные минчане уступили спортсменам из Витебска, которые и заняли первое место.

Несколько дней назад 9-летняя дочь Домрачевой и Бьорндалена Ксения заняла четвертое место на биатлонном турнире «Снежный снайпер» в Минске.

Кстати, Бьорндален сказал, что счастлив в браке с Домрачевой, но детей нужно было завести раньше.

Мы писали, что белорусский богатырь Вячеслав Хоронеко дал советы, что есть и пить для сохранения здоровья и силы.