Слуцкий призвал создать систему психологической реабилитации для ветеранов

«Что касается реабилитации: медицинской, психологической, трудовой. У нас сейчас на фронте порядка 700 тысяч человек. Секрета не открою: вернётся больше, около миллиона, я думаю. И каждого нужно будет устроить, чтобы не было так, как в наше время с афганцами, многие из которых были брошены. Мы должны в регионах отработать, мы должны отработать по рабочим местам, мы должны отработать по инвалидам отдельно, мы должны отработать по членам семей, по молодёжи, по образованию. Этих задач хватит на годы и годы вперёд. И это нужно структурировать, и это нужно предвидеть. И работать в этом направлении уже сегодня, поэтому ЛДПР в этом направлении работает давно», — сказал Слуцкий.