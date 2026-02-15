Слуцкий призвал создать систему психологической реабилитации для ветеранов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил создать систему профессиональной психологической и медицинской реабилитации для ветеранов.
«Что касается реабилитации: медицинской, психологической, трудовой. У нас сейчас на фронте порядка 700 тысяч человек. Секрета не открою: вернётся больше, около миллиона, я думаю. И каждого нужно будет устроить, чтобы не было так, как в наше время с афганцами, многие из которых были брошены. Мы должны в регионах отработать, мы должны отработать по рабочим местам, мы должны отработать по инвалидам отдельно, мы должны отработать по членам семей, по молодёжи, по образованию. Этих задач хватит на годы и годы вперёд. И это нужно структурировать, и это нужно предвидеть. И работать в этом направлении уже сегодня, поэтому ЛДПР в этом направлении работает давно», — сказал Слуцкий.
Лидер ЛДПР в воскресенье провел встречу с ветеранами афганской, сирийской, чеченской военной кампании и СВО, которая была приурочена ко Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за рубежом. Он подчеркнул, что такие встречи проходят на регулярной основе. По словам Слуцкого, опыт, выдержка и сплочённость ветеранов прошлых военных кампаний являются примером для сегодняшних защитников страны, бойцов СВО.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля. Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны.