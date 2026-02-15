Синоптик рассказал об аномальных снегопадах в Москве с понедельника

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Балканский циклон обрушится на Москву аномальными снегопадами, в понедельник сугробы подрастут на 11 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Прошедшая оттепель и дожди существенно “подъели” московские сугробы. Так, на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за двое суток уменьшилась на 14 сантиметров: с 57 до 43 сантиметров. На Балчуге сейчас 48 сантиметров, в Тушино — 51 сантиметр, МГУ — 54 сантиметра. Однако, под утро воскресенья ударили морозы до минус 9,4, по области — до минус 12,1 — и бурный процесс снеготаяния прекратился», — рассказал Тишковец.
Он уточнил, что зима быстро подкрепит свое возращение не только похолоданием, но и снежным ненастьем, которые обрушатся уже в начале предстоящей недели.
«Суровый балканский циклон уже в ночь на понедельник обрушится мощными снегопадами и метелями на юго-запад Центрального федерального округа… Под утро “армада” снеговых туч, смещаясь с курсом на северо-восток, достигнет Центральной России. Зацепит аномальным снегом, до 75% месячной нормы, юг и восток Подмосковья: в Серебряных Прудах за 24 часа выпадет 26 миллиметров осадков, в Зарайске — 23 миллиметра, Кашире — 20 миллиметров, Черустях — 18 миллиметров. Прирост снежного покрова составит 17−22 сантиметра», — отметил синоптик.
Он добавил, что по Москве спирали снеговых туч пройдут по касательной. С утра понедельника в столице начнется снег, который с каждым часом будет усиливаться, и пик его интенсивности придется к середине дня — в городе, в переводе на воду, ожидается до 7−10 миллиметров осадков, в городе снежный покров повысится с 43 до 54 сантиметров на метеостанции ВДНХ.
«При этом будет задувать северо-восточный ветер в порывах до 12 метров в секунду. Поднимется метель с ухудшением видимости до 2−3 километров, на юге Подмосковья — до 1 километра и менее, на дорогах — снежные переметы. На термометрах в течение суток от минус 10 — минус 13, что на 4−6 градусов ниже климатической нормы, но из-за холодного ветра в ощущениях будет казаться, что на улице стоит 20-градусный мороз», — подчеркнул Тишковец.
По его словам, к полуночи снегопады прекратятся, и с наступлением вторника, благодаря влиянию скандинавского антициклона, погода в Москве улучшится: облака поредеют, но стужа усилится. Под утро воздух остынет до минус 12 — минус 15 градусов, в дневные часы температура поднимается не выше минус 6 — минус 9.
«Среда, на фоне погожего антициклонального влияния, в столичном регионе будет бесснежной и самой холодной. В сумерках в Москве воздух остынет до минус 17 — минус 20, после обеда — минус 7 — минус 10. Вечером погода начнет портиться — на юго-западе ЦФО возобновятся снегопады, в Черноземье — ледяные дожди», — уточнил синоптик.
Он также добавил, что в четверг очередной циклон балканского происхождения завалит уже всю Центральную Россию интенсивными снегопадами. В Москве ожидается до 15 миллиметров осадков, из-за чего снежный покров повысится еще примерно на 7 сантиметров. На юге Подмосковья снова будет больше всего снега, до 18 миллиметров осадков.
«Температура воздуха в столице повысится до минус 5 — минус 8. Самые сильные снегопады 19 февраля обрушатся на запад Черноземья (Курская, Белгородская области), Центральную Россию, Верхневолжье и Вологодчину», — сообщил синоптик.
Тишковец отметил, что в пятницу в тылу циклона в Московском регионе осадки пойдут на убыль — пройдет кратковременный снег, ночью — до минус 8 — минус 13, в середине дня — минус 3 — минус 8.
«Таким образом, за предстоящую рабочую неделю в отдельных районах Центральной России в осадкомеры попадет до 30−40 миллиметров, что равнозначно месячному объему небесной влаги… Для наземного, авиатранспорта и коммунальных служб неделя будет сложной. Зима не сдается», — заключил синоптик.