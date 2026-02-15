Синоптик рассказал об аномальных снегопадах в Москве с понедельника

«При этом будет задувать северо-восточный ветер в порывах до 12 метров в секунду. Поднимется метель с ухудшением видимости до 2−3 километров, на юге Подмосковья — до 1 километра и менее, на дорогах — снежные переметы. На термометрах в течение суток от минус 10 — минус 13, что на 4−6 градусов ниже климатической нормы, но из-за холодного ветра в ощущениях будет казаться, что на улице стоит 20-градусный мороз», — подчеркнул Тишковец.