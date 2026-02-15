Против разбившего остановку омича возбудили уголовное дело

В отделе полиции № 2 УМВД России по Омску возбудили уголовное дело по факту вандализма. Фигурант — 42-летний житель Кировского округа. Будучи пьяным, мужчина разбил бутылкой теплый остановочный комплекс на улице Дианова. Об этом сообщили в ведомстве 14 февраля.
Омич распивал спиртное в компании приятелей. После ссоры с сожительницей агрессор ударил по двум стеклопакетам, а также повредил тростью камеры видеонаблюдения. Представитель потерпевшей стороны оценил ущерб в 102 тысячи рублей. Действия подозреваемого квалифицировали по части 1 статьи 214 УК Российской Федерации. Санкция предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.
В МВД уточнили, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и кражи. К материалам нового дела приобщили видеозаписи, допросы участников и другие доказательства. Злоумышленник признал вину и раскаялся.
Это уже не первый подобный случай в Омске. Ранее мы рассказали о задержании дерзкого омича, сломавшего теплую остановку на проспекте Крала Маркса.
