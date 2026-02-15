Против разбившего остановку омича возбудили уголовное дело

Омич распивал спиртное в компании приятелей. После ссоры с сожительницей агрессор ударил по двум стеклопакетам, а также повредил тростью камеры видеонаблюдения. Представитель потерпевшей стороны оценил ущерб в 102 тысячи рублей. Действия подозреваемого квалифицировали по части 1 статьи 214 УК Российской Федерации. Санкция предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.