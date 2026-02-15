Специалист раскрыл, вызывают ли антиперсперанты рак груди

Использование дезодорантов и антиперспирантов не связано с развитием рака груди. Врач-онколог Хомиди Умар ибн Хомид заявил в беседе с NEWS.ru, что крупные научные исследования не обнаружили достоверной связи между этими гигиеническими средствами и злокачественными опухолями.
— Опасения покупателей основаны скорее на мифах, чем на фактических данных, — прокомментировал специалист.
Если кто-то хочет сократить количество химических веществ в своем быту, можно выбирать средства, которые не содержат парабенов, алюминия и отдушек. Однако это связано больше с комфортом и возможными аллергическими реакциями, чем с доказанной профилактикой онкологических заболеваний.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что стала известна причина аварии в Шелехове, где жители остались без воды. Коммунальная аварияя произошла 13 февраля, в нескольких микрорайонах и селе Баклаши отключили холодную воду.