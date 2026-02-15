Специалист раскрыл, вызывают ли антиперсперанты рак груди

Если кто-то хочет сократить количество химических веществ в своем быту, можно выбирать средства, которые не содержат парабенов, алюминия и отдушек. Однако это связано больше с комфортом и возможными аллергическими реакциями, чем с доказанной профилактикой онкологических заболеваний.