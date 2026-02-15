Ричмонд
Специалист раскрыл, вызывают ли антиперсперанты рак груди

Онколог Хомиди: дезодоранты не вызывают рак груди.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Использование дезодорантов и антиперспирантов не связано с развитием рака груди. Врач-онколог Хомиди Умар ибн Хомид заявил в беседе с NEWS.ru, что крупные научные исследования не обнаружили достоверной связи между этими гигиеническими средствами и злокачественными опухолями.

— Опасения покупателей основаны скорее на мифах, чем на фактических данных, — прокомментировал специалист.

Если кто-то хочет сократить количество химических веществ в своем быту, можно выбирать средства, которые не содержат парабенов, алюминия и отдушек. Однако это связано больше с комфортом и возможными аллергическими реакциями, чем с доказанной профилактикой онкологических заболеваний.

