Молдаване активно покупают жильё в итальянской Умбрии: Недвижимость дешевле, чем на родине, цены на коммуналку в разы ниже и жизнь комфортнее

Недвижимость в Умбрии дешевле, чем в Молдове, цены на коммуналку в разы ниже, инфраструктура — не сравнить с селами на родине. Да и нет постоянных рисков, что могут оштрафовать ни за что, не выпустить из страны, лишить церкви, без всех этих ежедневных угроз, агрессии и напряженности.