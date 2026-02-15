Молдаване активно покупают жильё в итальянской Умбрии: Недвижимость дешевле, чем на родине, цены на коммуналку в разы ниже и жизнь комфортнее

Итальянский регион Умбрия становится всё более популярным среди граждан Молдовы, которые переходят от аренды к покупке собственного жилья.
По данным Национального института статистики Италии (Istat) и аналитиков Tecnocasa за 2025−2026 годы, молдаване наряду с румынами и албанцами входят в тройку самых активных иностранных покупателей недвижимости в регионе, сообщает Телеграм-канал «Первый в Молдове».
Жилищный фонд региона насчитывает около 500 тысяч объектов. Около 75% домов заняты постоянными жителями, при этом 80% из них являются собственниками жилья, и лишь 15% арендуют недвижимость.
Умбрия также признана лучшим регионом Италии по качеству жилого пространства — здесь самый низкий в стране процент тесных квартир, что делает рынок особенно привлекательным для молдавских семей.
Недвижимость в Умбрии дешевле, чем в Молдове, цены на коммуналку в разы ниже, инфраструктура — не сравнить с селами на родине. Да и нет постоянных рисков, что могут оштрафовать ни за что, не выпустить из страны, лишить церкви, без всех этих ежедневных угроз, агрессии и напряженности.