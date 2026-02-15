Ричмонд
Задержка поездов «Таврия» — число составов с опозданием сокращается

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. 12 поездов крымского направления задерживаются в пути к обеду воскресенья из-за ночной остановки движения на Крымском мосту. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сэрвис Экспресс».

«В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля, сейчас в пути задерживаются поезда “Таврия”, — проинформировали в пресс-службе по состоянию на 14 часов.

По состоянию на 14:00 мск, в Крым:

№ 092 Москва — Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4,5 часа;

№ 316 Адлер — Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;

№ 195 Москва — Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 3 часа;

№ 028 Москва — Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 3 часа.

По состоянию на 14:00 мск, из Крыма:

№ 028 Симферополь — Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;

№ 316 Симферополь — Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;

№ 008 Севастополь — Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 6 часов;

№ 068 Симферополь — Москва отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;

№ 328 Симферополь — Кисловодс отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;

№ 078 Симферополь — Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;

№ 196 Симферополь — Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;

№ 092 Севастополь — Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2,5 часа.

Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, проинформировал первозчик.

Сотрудники компании «Гранд Сервис Экспресс» делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.

Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.

