Задержка поездов «Таврия» — число составов с опозданием сокращается

«В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля, сейчас в пути задерживаются поезда “Таврия”, — проинформировали в пресс-службе по состоянию на 14 часов.
По состоянию на 14:00 мск, в Крым:
№ 092 Москва — Севастополь отправлением 13 февраля задерживается на 4,5 часа;
№ 316 Адлер — Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;
№ 195 Москва — Симферополь отправлением 13 февраля задерживается на 3 часа;
№ 028 Москва — Симферополь отправлением 14 февраля задерживается на 3 часа.
По состоянию на 14:00 мск, из Крыма:
№ 028 Симферополь — Москва отправлением 14 февраля задерживается на 10 часов;
№ 316 Симферополь — Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 6,5 часов;
№ 008 Севастополь — Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 6 часов;
№ 068 Симферополь — Москва отправлением 14 февраля задерживается на 5,5 часов;
№ 328 Симферополь — Кисловодс отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;
№ 078 Симферополь — Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№ 196 Симферополь — Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№ 092 Севастополь — Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2,5 часа.
Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, проинформировал первозчик.
Сотрудники компании «Гранд Сервис Экспресс» делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.
Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.