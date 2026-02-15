Ричмонд
Заслуженный лесовод РФ Владимир Бессчётнов умер в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде скончался Владимир Бессчётнов, заслуженный лесовод Российской Федерации, профессор и заведующий кафедрой «Лесные культуры» Нижегородского агротехнологического университета.

Источник: страница Романа Воробьева в Вконтакте

Об этом сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев на своей странице в социальной сети. Воробьев подчеркнул, что профессия и наука были смыслом жизни Владимира Петровича, а его труды оказали значительное влияние на развитие лесного хозяйства в России.

«Владимир Петрович воспитал целое поколение специалистов лесного дела, многие из которых, вдохновляясь его примером, посвятили свою жизнь сохранению и умножению лесных богатств страны. Среди его учеников — немало сотрудников министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что потеря Владимира Бессчётнова — серьезная утрата для всей профессиональной среды. Память о нем как о выдающемся ученом, наставнике и человеке навеки сохранится в сердцах его коллег, учеников и всех, кто знал его лично. Министр выразил глубокие соболезнования родным и близким Владимира Бессчётнова.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни скончалась кандидат экономических наук, доцент ННГУ имени Лобачевского Людмила Суходоева.