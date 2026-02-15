Собянин: новый мост соединит Живописную улицу и Щукинский полуостров

Ранее Собянин уточнил, что в ближайшие 3 года в столице возведут 283 километра дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. До конца 2026 года планируется начать строительство южной части МСД вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД, а также провести реконструкцию Симоновской и Крутицкой набережных.