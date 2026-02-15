Ричмонд
На дорогах Ростовской области 15 февраля ухудшилась видимость из-за тумана

Донские госавтоинспекторы призывают водителей сбрасывать скорость и не совершать резких маневров.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция предупредила автовладельцев о тумане на дорогах. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Белая густая пелена появилась на донских трассах с субботы, 14 февраля.

— На автодорогах Неклиновского района зафиксировано ухудшение видимости из-за тумана. Движение требует повышенного внимания, — просили дорожные полицейские.

По прогнозам донских синоптиков, туман сохранится в регионе в воскресенье и понедельник: 15 и 16 февраля. В условиях сниженной видимости водителям рекомендуют сбрасывать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких маневров и торможений, проявлять особую осторожность при перестроении, не отвлекаться.

