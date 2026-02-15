На дорогах Ростовской области 15 февраля ухудшилась видимость из-за тумана

По прогнозам донских синоптиков, туман сохранится в регионе в воскресенье и понедельник: 15 и 16 февраля. В условиях сниженной видимости водителям рекомендуют сбрасывать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких маневров и торможений, проявлять особую осторожность при перестроении, не отвлекаться.