На дорогах Ростовской области 15 февраля ухудшилась видимость из-за тумана

Госавтоинспекция предупредила автовладельцев о тумане на дорогах. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Белая густая пелена появилась на донских трассах с субботы, 14 февраля.
— На автодорогах Неклиновского района зафиксировано ухудшение видимости из-за тумана. Движение требует повышенного внимания, — просили дорожные полицейские.
По прогнозам донских синоптиков, туман сохранится в регионе в воскресенье и понедельник: 15 и 16 февраля. В условиях сниженной видимости водителям рекомендуют сбрасывать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких маневров и торможений, проявлять особую осторожность при перестроении, не отвлекаться.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.