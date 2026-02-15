В судах Воронежской области открылись три вакансии

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области в пятницу, 13 февраля, объявила о поиске кандидатов на вакантные должности в региональных судах. В список вошли руководящая позиция и места для судей в районных центрах. Так, сейчас требуется председатель Борисоглебского городского суда; судья Калачеевского районного суда и мировой судья (судебный участок № 2) в Таловском районе.