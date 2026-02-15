Лунный Новый год в Волгограде перенесли из-за погоды

В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха перенесли празднование Лунного Нового года. Изначально мероприятие планировали провести 15 февраля, но из-за неблагоприятных погодных условий его отложили, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Организаторы посчитали, что для такого яркого и масштабного праздника нужна более комфортная погода.
Руководство ЦПКиО приняло решение провести торжество в другой, более подходящий день. Они пообещали, что скоро сообщат подробности новой даты. Пока же волгоградцам и гостям города предлагают просто наслаждаться прогулками по парку.
Перенос праздника позволил организаторам избежать неудобств для посетителей и гарантировать, что все запланированные активности пройдут в наилучших условиях. Волгоградская область часто сталкивается с переменчивой погодой, и такое решение является разумным шагом для обеспечения комфорта и безопасности участников.