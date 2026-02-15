Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии поймали 35 пьяных водителей

В ГАИ республики сообщили итоги массовых проверок.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии во время массовых проверок выявили более 1500 нарушений ПДД. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По предоставленным данным, от вождения отстранили 35 пьяных водителей. Трое из них были сели за руль в пьяном состоянии повторно.

Среди нарушений также было 45 случаев неправильной перевозки детей и 17 выездов на встречную полосу. За неуплату штрафов составлено 15 актов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.