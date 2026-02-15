В Башкирии поймали 35 пьяных водителей

В Башкирии во время массовых проверок выявили более 1500 нарушений ПДД. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
По предоставленным данным, от вождения отстранили 35 пьяных водителей. Трое из них были сели за руль в пьяном состоянии повторно.
Среди нарушений также было 45 случаев неправильной перевозки детей и 17 выездов на встречную полосу. За неуплату штрафов составлено 15 актов.
