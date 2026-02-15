Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию: задерживаются 14 рейсов

На данный момент обслужено уже 63 рейса.

Источник: t.me/aeroaer

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

По состоянию на 13:30 (мск) 15 февраля самолёты, ранее направленные на запасные аэродромы, постепенно прибывают в Сочи. После прохождения всех необходимых процедур обслуживания они будут отправлены в города назначения.

Вылет 14 рейсов задержан более чем на два часа. Службы аэропорта принимают меры для минимизации сбоев в расписании.

На текущие сутки запланировано обслуживание 156 авиарейсов. Из них уже успешно обслужено 63 рейса — они выполнили взлёт или посадку в соответствии с обновлённым графиком.

Напомним, ранее мы писали, что в Сочи в результате ночной атаки беспилотников повреждён дом.