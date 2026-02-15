Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию: задерживаются 14 рейсов

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.
По состоянию на 13:30 (мск) 15 февраля самолёты, ранее направленные на запасные аэродромы, постепенно прибывают в Сочи. После прохождения всех необходимых процедур обслуживания они будут отправлены в города назначения.
Вылет 14 рейсов задержан более чем на два часа. Службы аэропорта принимают меры для минимизации сбоев в расписании.
На текущие сутки запланировано обслуживание 156 авиарейсов. Из них уже успешно обслужено 63 рейса — они выполнили взлёт или посадку в соответствии с обновлённым графиком.
