В Уфе отметили 37-летие вывода войск из Афганистана

В церемонии приняли участие вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов, замглавы администрации Уфы Сергей Кожевников, ветераны локальных войн, общественные организации и жители города. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
«Сотни тысяч солдат, офицеров, гражданских специалистов — медицинских работников, учителей, строителей, представителей других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг. При решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие. Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая Отчизну», — отметил Ирек Сагитов.
