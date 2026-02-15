Ричмонд
В Уфе отметили 37-летие вывода войск из Афганистана

Возложение цветов к памятнику «Скорбящая мать» прошло сегодня в уфимском парке Победы. Мероприятие посвящено к 37-летию со дня вывода войск из Афганистана, сообщили в мэрии города.

В церемонии приняли участие вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов, замглавы администрации Уфы Сергей Кожевников, ветераны локальных войн, общественные организации и жители города. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

«Сотни тысяч солдат, офицеров, гражданских специалистов — медицинских работников, учителей, строителей, представителей других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг. При решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие. Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая Отчизну», — отметил Ирек Сагитов.

Ранее «Башинформ» рассказал о ветеранах Афганистана из Башкирии, вновь вставших на защиту Родины.

