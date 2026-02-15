Юрист рассказала о штрафах за вывешивание списков должников по ЖКХ

Согласно статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных»), за размещение ФИО, адреса и долгов жильцов должностным лицам может грозить административный штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, а в случае повторного правонарушения — до 1,5 миллионов рублей.