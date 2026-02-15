Калининградцев призвали не ходить в наушниках у домов во время оттепели

Спасатели рекомендуют не игнорировать предупреждения и объявления о возможном сходе снега. Если вы услышали подозрительный шум, лучше прижаться к стене здания или отойти на безопасное расстояние. В МЧС также советуют не ходить в наушниках рядом с домами и не оставлять автомобили под крышами и навесами.