Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцев призвали не ходить в наушниках у домов во время оттепели

В плюсовую температуру возрастает опасность схода снега и наледи с крыш.

Источник: Клопс.ru

В плюсовую температуру снег становится тяжелее и плотнее, из-за чего увеличивается риск его схода с кровель. Соответствующее сообщение опубликовали в телеграм-канале МЧС по Калининградской области в воскресенье, 15 февраля.

Из-за влаги тяжёлая и липкая снежная масса повышает нагрузку на крыши, деревья и провода, а при падении на человека может привести к серьёзным травмам. Сход осадков с крыш происходит за считаные секунды, предугадать его практически невозможно, отметили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют не игнорировать предупреждения и объявления о возможном сходе снега. Если вы услышали подозрительный шум, лучше прижаться к стене здания или отойти на безопасное расстояние. В МЧС также советуют не ходить в наушниках рядом с домами и не оставлять автомобили под крышами и навесами.

В Калининграде на Горького кровля паркинга обрушилась на припаркованные под ней автомобили. На Емельянова козырёк супермаркета рухнул на тротуар, при этом представители магазина заявили, что очищали его от снега.