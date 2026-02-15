Внук генерала Карбышева призвал рассказывать детям о войне

«Сам факт трагической гибели — рассказываем, да. Современный ребенок это через себя не пропустит. Поймет, но не прочувствует. Пробыть четыре года в лагере и при этом сохранить верность своим принципам и убеждениям не все взрослые прочувствуют, а тем более дети. Взрослый человек не до конца поймет и оценит физический путь, допустим, от станции Маутхаузен, где разгружали состав с прибывшими пленными до самого лагеря. Степень истощения и давления на военнопленных не поддается современному восприятию», — добавил Карбышев.