В Новгородской области ночью 16 февраля ожидаются аномальные морозы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Аномальные морозы ожидаются ночью 16 февраля местами по Новгородской области, температура воздуха понизится до минус 33 градусов, сообщает Новгородский гидрометцентр.
Уточняется, что барический гребень антициклона в начале недели обеспечит солнечную и морозную погоду и продолжит закачивать в регион арктический воздух.
«Будет аномально холодно. Предстоящей ночью температура воздуха понизится до минус 23 — минус 28 градусов, в отдельных районах до минус 30 — минус 33 градусов, в дневное время от минус 10 до минус 15 градусов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вероятность осадков мала, ветер слабый. В Великом Новгороде ночью температура понизится до минус 25 градусов, днем составит минус 14 градусов.