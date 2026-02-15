Ричмонд
Новый профиль «Кибербезопасность» появится в БГУИР с 1 сентября

С нового учебного года БГУИР открывает новый профиль по специальности «Защита информации».

Источник: Комсомольская правда

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) с нового учебного года будет открыт новый профиль по специальности «Защита информации» — «Кибербезопасность», сообщает БелТА со ссылкой на ректора вуза Вадима Богуша.

Кроме того, Белорусский государственный университет с 1 сентября откроет совместную с престижным вузом — Московским государственным техническим университетом им. Баумана — образовательную программу. В итоге его выпускники-физики смогут получить дипломы сразу двух вузов (здесь все подробности).

Кстати, белорусские университеты открывают сразу несколько новых специальностей (подробности все здесь).

Мы писали, как доктор физики и выпускник БГУ Нгуен Данг Куанг вошел в топ-3 миллиардеров Вьетнама: Стартап из пачки лапши и картофельный след.