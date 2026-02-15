Новый профиль «Кибербезопасность» появится в БГУИР с 1 сентября

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) с нового учебного года будет открыт новый профиль по специальности «Защита информации» — «Кибербезопасность», сообщает БелТА со ссылкой на ректора вуза Вадима Богуша.
Кроме того, Белорусский государственный университет с 1 сентября откроет совместную с престижным вузом — Московским государственным техническим университетом им. Баумана — образовательную программу. В итоге его выпускники-физики смогут получить дипломы сразу двух вузов (здесь все подробности).
Кстати, белорусские университеты открывают сразу несколько новых специальностей (подробности все здесь).
