В Екатеринбурге почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны, проходили митинги. В мероприятиях принимали участие воины-интернационалисты, ветераны, военные и власти.
В Екатеринбурге к мемориалу «Черный тюльпан» возложили цветы. В Свердловской области также прошли мероприятия и церемонии с участием местных властей и общественников. Об этом сообщает региональный Департамент информполитики.
Дата приурочена к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Свыше восьми тысяч свердловчан мужественно и стойко участвовали в конфликте. Из них 242 уральца погибли.
Губернатор Свердловской области обратился к жителям региона в памятную дату. Он выразил почтение к погибшим военнослужащим. Отметил, что уральцы будут помнить подвиги павших земляков.