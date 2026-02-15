Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге почтили память воинов-интернационалистов

Свердловчане почтили память воинов-интернационалистов.

Источник: Департамент информполитики Свердловской области

15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны, проходили митинги. В мероприятиях принимали участие воины-интернационалисты, ветераны, военные и власти.

В Екатеринбурге к мемориалу «Черный тюльпан» возложили цветы. В Свердловской области также прошли мероприятия и церемонии с участием местных властей и общественников. Об этом сообщает региональный Департамент информполитики.

Дата приурочена к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Свыше восьми тысяч свердловчан мужественно и стойко участвовали в конфликте. Из них 242 уральца погибли.

Губернатор Свердловской области обратился к жителям региона в памятную дату. Он выразил почтение к погибшим военнослужащим. Отметил, что уральцы будут помнить подвиги павших земляков.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше