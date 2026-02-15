«Осуществлена блокировка карточек товаров»: МАРТ сообщил, что AliExpress и Joom устранили выявленные нарушения

В январе 2026 года на иностранных интернет-площадках Aliexpress и Joom были выявлены товары и атрибутика, имеющие признаки экстремистской символики (здесь подробнее). В феврале специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли провели ряд встреч, в том числе с представителями AliExpress, для оперативного устранения выявленных нарушений.