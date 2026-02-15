Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Осуществлена блокировка карточек товаров»: МАРТ сообщил, что AliExpress и Joom устранили выявленные нарушения

МАРТ: зарубежные интернет-площадки AliExpress и Joom устранили нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2026 года на иностранных интернет-площадках Aliexpress и Joom были выявлены товары и атрибутика, имеющие признаки экстремистской символики (здесь подробнее). В феврале специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли провели ряд встреч, в том числе с представителями AliExpress, для оперативного устранения выявленных нарушений.

«Осуществлена блокировка карточек товаров по представленным МАРТ материалам», — сообщили в министерстве.

Кстати, новый профиль «Кибербезопасность» появится в БГУИР с 1 сентября.

Мы писали, что Белстат назвал среднюю зарплату чиновников в Беларуси.

Кроме того, «Минсктранс» объяснил массовую остановку троллейбусов из-за пробоев изоляции контактной сети от соляного тумана.